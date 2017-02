Goeree-Overflakkee en Stedin intensiveren samenwerking

De gemeente Goeree-Overflakkee en netbeheerder Stedin gaan intensiever met elkaar samenwerken om het eiland Goeree-Overflakkee in 2020 volledig energieneutraal te krijgen. Zo gaan de gemeente en de netbeheerder samen het aardgasgebruik van het eiland omlaag brengen en ervoor zorgen dat alle inwoners inzicht krijgen in hun eigen energieverbruik via de slimme energiemeter. Op 15 februari tekenden wethouder Arend-Jan van der Vlugt en directeur Klant en Markt Joep Weerts van Stedin hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

De energievoorziening verandert. Fossiele brandstoffen verdwijnen langzaam en duurzame initiatieven zoals goed geïsoleerde huizen, zonnepanelen op daken en windmolens, hebben de toekomst. Daarom denken de gemeente en de netbeheerder zorgvuldig na over investeringen in de gas- en elektriciteit infrastructuur.

Goeree-Overflakkee wil in 2020 energieneutraal zijn

"Door energiebesparing en duurzame energieopwekking via zon, zee en wind, wil Goeree-Overflakkee in 2020 energieneutraal zijn'', zegt wethouder Arend-Jan van der Vlugt, die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. "Een ander punt is dat we het gebruik van aardgas willen verminderen. Bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij, dus wie klimaatneutraal wil zijn, moet afscheid nemen van aardgas. Om die reden kijken we samen met Stedin naar hoe we het gasverbruik op het eiland kunnen verminderen en in kunnen zetten op betaalbare alternatieven.''

Inzicht in energieverbruik met de slimme meter

De gemeente Goeree-Overflakkee en Stedin willen de inwoners van Goeree-Overflakkee meer inzicht geven in hun energieverbruik, zodat men ook zelf kan gaan besparen. "De slimme meter stimuleert het energiebewustzijn. Door de digitale energiemeter te koppelen aan een display of app kun je je verbruik actief monitoren. Zo kun je makkelijk op de energierekening besparen en dus ook het milieu helpen'', aldus Joep Weerts, directeur Klant en Markt van Stedin. Dit jaar start Stedin met de voorbereidingen om bij ruim 20.000 huishoudens en kleinzakelijke klanten op Goeree-Overflakkee de traditionele meters te vervangen door slimme energiemeters.

Getijdencentrale in de Brouwersdam en duurzaam waterstoftankstation

De duurzame ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee zijn niet nieuw. De afgelopen jaren investeerde Stedin meer dan honderd miljoen euro in de betrouwbaarheid en optimalisatie van het elektriciteitsnet. Zo kan duurzaam opgewekte energie altijd van, naar én op het eiland getransporteerd worden. Verder zijn er plannen voor het realiseren van een getijdencentrale in de Brouwersdam, waar duurzame energieproductie wordt gecombineerd met een verbeterde waterkwaliteit van de Grevelingen. In Oude-Tonge komt een tankstation met onder andere lokasl duurzaam opgewekte waterstof. Waterstof is een schone CO2 vrije brandstof voor met name mobiliteitsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld bussen.