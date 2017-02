Goede samenwerking voor medicatieveiligheid in de (ouderen)zorg

Vrijdag 24 februari 2017 werd een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst farmaceutische zorg thuiszorg getekend door de drie apothekers op Goeree-Overflakkee.

De vorige was drie jaar geleden opgesteld en getekend maar moest herzien worden. De laatste jaren is er steeds meer nadruk komen te liggen op de grote waarde van medicatieveiligheid in de (ouderen)zorg. Daarin is een goede samenwerking en afstemming tussen de apothekers en de (ouderen) zorg van het grootste belang. Deze samenwerking is beschreven in deze overeenkomst. Alle betrokkenen zijn verheugd dat er weer een actuele overeenkomst is.

Op de foto de heren Boudewijn Van den Aarsen, Harry Vissering en Arie Jan Jordens: apothekers en Koos Moerland, voorzitter van de Raad van Bestuur van CuraMare.