Getuigen gezocht van brandstichting Sommelsdijk

In de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 maart 2017 woedde een felle brand in een woning aan de Langeweg in Sommelsdijk. De politie vermoedt brandstichting en zoekt getuigen.

Rond 01:50 uur brak de brand uit in de nog in aanbouw zijnde woning. De vrijstaande woning heeft een aangebouwde garage die volledig in vlammen is op gegaan. Ook de woning zelf is deels verwoest.

Omdat de woning nog in aanbouw was, was om de woning een hekwerk geplaatst. De Technische Opsporing stelde een onderzoek in en gaat er vanuit dat de brand is aangestoken. De recherche van district ZuidWest is daarom op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u informatie, dan vragen wij u contact op te nemen via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.