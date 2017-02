Het is 1 februari 1953, 04:30 uur in de nacht. De klok staat stil in het huis van Teunis van Kempen in Oude-Tonge. De dijken van Goeree-Overflakkee zijn doorgebroken. In een half uur tijd staat het water vier meter hoog, tot aan de zolder.

Het is een dag die Van Kempen nooit zal vergeten. "Het was een gure dag", vertelt hij. "Het regende, het hagelde. Er waaide een gigantisch harde wind, volgens mij bereikte de wind zelfs orkaankracht."

