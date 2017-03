Eerste Heckrundkalfjes van 2017 luiden de lente in

Het is voor boswachter Ilona Noorlander van Staatsbosbeheer ieder jaar weer spannend wanneer het gaat gebeuren. De geboorte van het eerste heckrundkalf op de Slikken van Flakkee, het slikkengebied aan de Grevelingen. Nu is het zover, de eerste kalfjes zijn geboren!

Eerste kalfjes van 2017

Boswachter Ilona houdt zich bezig met kuddebeheer, ze controleert het vee van Staatsbosbeheer in de Grevelingen en op de Zuid-Hollandse eilanden. Het voorjaar is een extra bijzondere periode voor haar, want dan kan ieder moment het eerste kalf geboren worden. Ilona: "Eindelijk zijn de eerste kalfjes van 2017 geboren op de Slikken van Flakkee! Voor mij is de lente nu echt begonnen."

Speciale vacht

Hoewel het in maart nog best koud kan zijn, redden de kalfjes zich prima door hun speciale vacht. Ilona vertelt: "De vacht van het kalf past zich direct aan, ze hebben geen last van eventuele kou." De meeste kalfjes op de Slikken van Flakkee worden in deze periode geboren en ook de eerste veulens verwacht Staatsbosbeheer ieder moment.

Koeien met een missie

De Heckrunderen zijn niet zomaar aan de Grevelingen te vinden, ze hebben een belangrijke taak. De koeien zorgen door te grazen dat de Slikken van Flakkee afwisselend blijven. Ze eten grassen, jonge boompjes en durven met hun grote hoorns ook bosjes flink aan te pakken. Dat houdt het natuurgebied gevarieerd.