Een lachebek als afvalbak

De pro-klassen 1A, 1B en 1C van het CSG Prins Maurits in Middelharnis hebben in februari 2017 het gastlesprogramma 'Afval = grondstof' van de Stichting Milieu Dichterbij gevolgd. Op woensdag 22 februari 2017 sloot het project af met presentaties van alle 50 leerlingen. Sam, Giuliano en Leendert oogstten veel succes met hun 'smiley-afvalbak'.

De leerlingen van de eerste klassen pro-onderwijs kregen 3 ochtenden les van gastdocente Lily Venema van de Stichting Milieu Dichterbij (SMD) over afval scheiden, afval voorkomen en zwerfafval. "Afval is grondstof", vertelde Lily, en ze legde uit wat grondstoffen zijn: materialen, zoals ijzererts, die uit de bodem worden gehaald.

Lily las een verhaal voor over Sarah, het meisje dat in een luchtballon de hele wereld over reist en ziet hoe de producten die mensen gebruiken, worden gemaakt. De leerlingen begrepen dat voor de productie van een op het oog eenvoudig conservenblikje heel veel natuur overhoop wordt gehaald. En als dat blikje leeg is, wat gebeurt er dan mee? Vaak belandt het als zwerfafval in de natuur in plaats van in de afvalbak.

De jongeren voerden ook een dierenopdracht uit, waarbij ze op de website van het Wereld Natuur Fonds ontdekten welke dieren bedreigd worden en waardoor. Regels als 'Ruil je rijk', dat je net zo goed kunt lenen of delen, ‘Oud is goud', dat het kopen van gebruikte spullen het milieu spaart en goedkoper is, en ‘Kijk uit!", dat je goed je ogen moet open houden bij alles wat je koopt, kwamen aan bod in de gastles over duurzaamheidsregels.

Best zenuwachtig

De dag dat het gastlesproject werd afgesloten, waren de leerlingen best zenuwachtig. Want Adam van Heest, de rector, kwam luisteren en er waren ook twee dames van de gemeente Goeree-Overflakkee aanwezig, Lilian Kreemer en Anneke Kagchelland. Maar het presenteren voor dit gezelschap ging de leerlingen heel goed af, zag Lily Venema tot haar genoegen.

Dominique en Isabel beten in klas 1B het spits af. Zij hadden goed opgelet tijdens de gastlessen, want ze wisten precies hoe je afval moet scheiden en wat er gebeurt met de aparte afvalstromen. Gescheiden afval is weer grondstof, maar het is nog beter om spullen langer te gebruiken, legden ze uit. Andere leerlingen kwamen met tips om afval te voorkomen door bijvoorbeeld broodtrommels en harde plastic flesjes te gebruiken in plaats van weggooizakjes en -pakjes. De rector vond dit een heel goed idee en beloofde alvast te gaan sparen voor drinkflessen van school en een watertappunt.

‘Nee-Nee'-stickers

"Plastic soep is linke soep", vonden Cindel en Vera. Want afval in zee is ‘echt wel' schadelijk voor dieren. Hoe voorkom je dat troep op straat en ten slotte in zee belandt? Met ‘Nee-Nee'-stickers, bijvoorbeeld. Daarmee wordt minder papier voor folders verspild, reclames zijn immers ook op internet te zien. Om duurzamer te leven, noemden leerlingen ook: minder eten weggooien, minder stroom gebruiken en meer nadenken. Met die laatste suggestie waren Lilian Kreemer en Anneke Kagchelland in hun nopjes, want dat is wat de gemeente graag wil: dat jongeren nadenken over duurzaamheid en afval.

Meer afvalbakken en vooral leuke afvalbakken was een veel ingebrachte oplossing. De mooiste leuke afvalbak was bedacht door Sam, Giuliano en Leendert. Het drietal showde zijn prototype, waarbij een smiley verschijnt als de afvalbak opengaat. Een fantastisch idee dat misschien de wereld een beetje schoner maakt. Rector Adam van Heest gaat uitzoeken of deze ‘lachebak' echt gemaakt kan worden.

De Stichting Milieu Dichterbij is een niet-gemeentelijk educatief centrum voor duurzame ontwikkeling uit Barendrecht. Gastdocenten geven natuur- en milieulessen op scholen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Zuid-Holland.