Een fantastisch eerste jaar voor A Seal

In 2015 ging op 18 december, na maanden van verbouwing, een gloednieuwe A Seal Zeehondenopvang en Expo open in Stellendam.

In het eerste jaar...

zijn er bijna 90 zieke zeehonden opgevangen. Sinds de oprichting in zomer van 2014, heeft A Seal al bijna 250 zieke zeehonden opgevangen, verzorgd en weer vrijgelaten;

hebben ze meer dan 55.000 bezoekers ontvangen;

heeft hun dierenarts verschillende bijzondere operaties uitgevoerd. Zo heeft ze bij zeehond Bas een oog verwijderd. Inmiddels is Bas weer helemaal hersteld en vrijgelaten in zee;

hebben ze ringelrob Daphne opgevangen en uitgezet. Daphne was een dwaalgast die gevonden is in de Utrechtse grachten. Een dwaalgast is een rob die normaal niet in onze wateren voorkomt;

is er hard doorgewerkt om van A Seal een nog mooiere zeehondenopvang en expo te maken met interessante rondleidingen, speurtochten en arrangementen om zelf een dag een zeehondenverzorger te zijn.

Bij A Seal kijken ze terug op een prachtig en succesvol eerste jaar.

Donzige pups

De pups van de grijze zeehond worden in de winter geboren, daarom hebben ze een lekkere warme witte donsvacht. Als de pups hun moeder kwijt raken, worden ze gelukkig vaak op tijd gevonden en opgevangen bij A Seal. Als ze hun donsvachtje zijn kwijtgeraakt en na drie maanden intensieve verzorging weer vrijgelaten worden, kunnen ze zich weer goed zelfstandig redden in zee. De geboortegolf van de grijze zeehond is al weer begonnen. Dus kom deze winter zeker weer eens op ziekenbezoek bij A Seal in Stellendam om te zien hoe de vrijwilligers de pups van de grijze zeehond verzorgen.

A Seal Zeehondenopvang

Zeehonden worden regelmatig gevonden door voorbijgangers op het strand. De dieren zijn vaak ziek, gewond en verzwakt. Via het speciale noodnummer komen meldingen binnen en daarna worden de zeehonden opgehaald. Bij A Seal in Stellendam zorgen speciaal getrainde vrijwilligers gemiddeld drie maanden voor de verzwakte zeehonden. Daarna worden ze weer vrijgelaten in zee. Stichting A Seal bestaat dankzij vrijwilligers, vele donateurs en sponsors en de vele bezoekers die ze dagelijks ontvangen.

Expo A Seal is meer dan alleen een zeehondenopvang. In de interactieve expo kom je van alles te weten over het redden van mens en dier. Hun partners KNRM, Rijkswaterstaat, Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf zijn in verschillende hoeken van de expo te vinden. De bijzondere Haringvlietzluizen, de 1.000.000ste redding van de KNRM en hoe wij droge voeten houden op Goeree-Overflakkee, je ontdekt het allemaal bij A Seal.

Via Facebook en de website www.aseal.nl is het laatste nieuws over de zeehondenopvang te volgen.