Edudelta College Middelharnis zes maal kampioen

Maar liefs alle zes de profielen van het Edudelta College Middelharnis zijn met een team kampioen geworden op de provinciale kampioenschappen Skills Talents. Daarmee schrijft Edudelta geschiedenis daar nog nooit eerder is voorgekomen dat één school in Zuid-Holland met zoveel teams deelneemt aan het Nederlands kampioenschap Skills Talents.

De jaarlijkse Skills Talents wedstrijden zijn weer losgebarsten. Dit zijn teamvakwedstrijden voor vierdejaars vmbo'ers die hun talenten tonen aan vakjury's in elf verschillende vakrichtingen. Alle vmbo-scholen in Nederland kunnen deelnemen aan deze Skills Talents wedstrijden. De voorselecties vinden plaats op eigen school en mag het winnende team door naar het provinciaal kampioenschap. Alleen de provinciale kampioenen mogen door naar het Nederlands kampioenschap Skills Talents, dat dit jaar wordt gehouden in de RAI Amsterdam op 16 maart 2017.

De beste vakteams uit alle hoeken van Nederland strijden daar voor de hoogste eer in de volgende vakgebieden:

Bloem & Design

Bouwen, Wonen & Interieur

Economie

Elektrotechniek

Horeca

ICT

Media & Vormgeving

Voertuigentechniek

Zorg & Welzijn

Organisatie & Promotie

Tuinaanleg

Het Edudelta College Middelharnis doet elk jaar mee aan deze Skills Talents wedstrijden. Elk jaar tonen nieuwe teamleden hun talenten aan vakjury's, ieder in hun eigen vakgebied. Zo ook dit jaar én niet zonder succes! Met maar liefs zes vakteams, van de elf, is het Edudelta College Middelharnis vertegenwoordigd op het Nederlands kampioenschap in de RAI Amsterdam.

Deze vakteams zullen niet alleen individueel strijden voor de hoogste eer, maar ook voor hun provincieteam Zuid-Holland Hawks. De Zuid-Hollands Hawks waren in 2016 kampioen van Nederland en zullen alles-op-alles zetten om hun titel te verdedigen. Het is echter nog nooit eerder in de geschiedenis van de Skills Talents voorgekomen dat één school zo sterk vertegenwoordigd is in één provincieteam. Het Edudelta College Middelharnis is dan ook super trots op de goede prestaties van haar leerlingen.

De eerste vakteams van Edudelta die de spits afbeten was voor ‘Bloem & Design' en ‘Tuinaanleg'. Zij mochten door naar het provinciaal kampioenschap dat op 27 januari werd gehouden op het Wellantcollege in Rijswijk. Het vakteam ‘Tuinaanleg' behaalde daar de bronzen titel. De kampioenstitel ‘Bloem & Design' ging naar het vakteam Edudelta die daarmee ook door zijn naar het NK.

Foto: Provinciaal kampioen Bloem & Design werd gewonnen door vakteam Edudelta v.l.n.r. Ilse Ebink, Anouk Otte, Iris Pladdet.

De volgende vakteams die aan de bak moesten was voor ‘Voertuigentechniek'. Dit provinciaal kampioenschap vond plaats op 7 februari op het Edudelta College Middelharnis. Thuisbasis of niet, de leerlingen van Edudelta toonde vakkundig hun vakmanschap en met een hoge score pakte ze de kampioenstitel én een ticket voor het NK.

Foto Mary Remijnse: Het Provinciaal kampioenschap Voertuigentechniek werd gewonnen door vakteam Edudelta v.l.n.r. Bas Broeders, (res.)Daniël Müllenberg, Maurice Tanis, Marcel Pannekoek.

Op 15 februari namen de vakteams van ‘Organisatie & Promotie' het tegen elkaar op tijdens het provinciaal kampioenschap dat werd gehouden op ROC Leiden. Ook hier was het vakteam van Edudelta College Middelharnis oppermachtig en pakte de titel. Ook zij gaan door naar het NK.

Foto: Provinciaal kampioen Organisatie & Promotie vakteam Edudelta v.l.n.r. Amber van Heukelen, Jamy Horselenberg, Tessa Buijs.

De teams ‘Bouwen, Wonen en Interieur' en ‘Elektrotechniek' schitterden beiden op 16 februari tijdens de provinciale kampioenschappen dat werd gehouden op ROC Mondriaan in Den Haag. Beiden teams wisten te overtuigen en pakten de titel én zijn verzekerd van deelname aan het NK.

Foto Mary Remijnse: Provinciaal kampioen Bouwen, Wonen en Interieur, team Edudelta v.l.n.r. Harm ten Cate, Joost Goedegebuur, (res.)Marijn Westhoeve, Hans Osseweijer.

Foto Mary Remijnse: Provinciaal kampioen Elektrotechniek, team Edudelta v.l.n.r. Antoin De Hertogh, Stein Klaasse, Tom Breukel.

Hekkensluiter van dit provinciaal kampioenschap was voor ‘Horeca'. Dit kampioenschap vond op 23 februari plaats op ROC Mondriaan in Den Haag. Ook hier pakte vakteam Edudelta de titel en gaan ook zij door naar het NK.

Foto: Provinciaal kampioen Horeca, team Edudelta v.l.n.r. Joëlle Buth, Silena de Bakker, Rick Melissant, (res.)Samantha Westdijk