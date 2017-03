Drie molens minder in plaatsingsgebied Battenoert

De afgelopen maanden heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee uitvoerig overleg gevoerd met de initiatiefnemers van de twee nieuwe windparken in plaatsingsgebied Battenoert. Dit naar aanleiding van reacties van de inwoners uit de kernen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge en een motie van de gemeenteraad. Insteek van de gesprekken was om minder windmolens te plaatsen binnen het plaatsingsgebied Battenoert, om zo de omwonenden van het park te ontlasten. Het resultaat van deze gesprekken is, dat er nu drie windmolens minder worden geplaatst; twee windmolens minder aan de kant van Nieuwe-Tonge (windpark Blaakweg) en één windmolen minder aan de kant van Oude-Tonge (windpark Suyderlandt).

In november 2016 is door de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college wordt verzocht zich in te spannen een alternatief te vinden voor met name de buitenste twee windmolens in het plaatsingsgebied Battenoert. De aanleiding voor deze motie vormde de toegenomen weerstand in Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Mede door de constructieve gesprekken die het college heeft gevoerd met de initiatiefnemers van de twee windparken, komt er aan de kant van Oude-Tonge één windmolen minder en aan de kant van Nieuwe-Tonge komen er twee windmolens minder.

"Doordat we als gemeente de regie hebben behouden, is het mogelijk om maatwerk te leveren. Zo komt er geen luchtvaartverlichting, zijn er ruimere afstanden tot de woonkernen, komen er minder windmolens en is er een langere afdracht aan het Windfonds. Door de gevoerde gesprekken met de initiatiefnemers heeft het college bereikt dat de dichtstbijzijnde windmolen op 1.400 meter van Nieuwe-Tonge komt te staan en aan de kant van Oude-Tonge op 1.700 meter. Dit was eerst 900 meter voor Nieuwe-Tonge en 1.400 meter voor Oude-Tonge. Een flink grotere afstand dan de wettelijke regels, waarbij 450 meter van de bebouwde kom als richtlijn wordt aangehouden", aldus wethouder Frans Tollenaar. "We snappen de emotie van de inwoners en weten dat zij liever nog minder molens zien verschijnen. Echter is dat naar mijn beleving geen haalbare optie. We hebben een uitvoerig voortraject doorlopen om te komen tot de huidige plaatsingsgebieden en hebben ook nog te maken met de druk van de provincie Zuid-Holland en het Rijk".

Ter inzage en inloopavonden

Vanaf donderdag 2 maart 2017 liggen het ontwerp bestemmingsplan ‘Windlocatie Battenoord', de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van drie windmolens aan de kant van Nieuwe-Tonge en de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van drie windmolens aan de kant van Oude-Tonge voor een periode van zes weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen. Daarnaast organiseert de gemeente in maart een inloopavond. Zodra de exacte datum hiervoor bekend is, maakt de gemeente deze bekend.