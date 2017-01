Dorpsraden blij met geplaatste bankjes

Het is eind december 2016, net na de kerst en zonovergoten. Langs het fietspad bij het Battenoordse Bos en in het Herkingse Bos is door Staatsbosbeheer een bankje geplaatst. Anne-Karin Guijt-Holleman en Piet de Gans van de dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei zijn erg blij met het bankje lang het fietspad tussen de Sint Pietersweg en de Klinkerlandseweg.

Anne-Karin zegt trots: "Het is een pracht plek, beetje beschut tegen de wind en mooi uitzicht over de kreek richting de polder". De dorpsraad van Nieuwe-Tonge hoopt dat veel fietsers en wandelaars er met plezier gebruik van zullen maken.

In het Herkingse Bos is op initiatief van Dim Geelhoed, inwoner van Herkingen, ook een bankje geplaatst. Dimmen loopt vaak een rondje door het bos en dit vond hij een mooi plekje voor de bank. Onder toeziend oog van de dorpsraad van Herkingen en familie is het bankje door de medewerkers van Staatsbosbeheer vakkundig neergezet. De dorpsraad schroefde er als 'finishing touch' een naamplaatje op.

Met dank aan Staatsbosbeheer zijn beide bankjes onder het genot van een glaasje alcoholvrije appelbubbels feestelijk in gebruik genomen.