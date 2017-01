Connexxion begroet 1.000.000ste R-net reiziger

Op woensdag 25 januari 2017 is om 11:40 uur de miljoenste R-net reiziger feestelijk begroet. Hanny van Veen kwam vanuit Hellevoetsluis met de lijn 436 aan bij het ziekenhuis Dirksland op Goeree-Overflakkee. Zij ontving uit handen van Connexxion en leden van het regionale reizigersoverleg bloemen en vier dagkaarten.

Hanny: "Ik gebruik de bus geregeld om naar vrienden of familie te reizen en voor bezoeken aan het ziekenhuis en ben zeer tevreden over de verbinding. Nu ben ik ineens de miljoenste reiziger, leuk hoor!"

"We zijn verheugd dat reizigers R-net waarderen en in groten getale gebruik maken van de R-net bussen", aldus gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland. "De R-net bussen zijn snel en comfortabel en rijden in de spits hoogfrequent. Dat concept werkt, dat zien we ook bij de andere R-net lijnen."

R-net

R-net (Randstad-net) is een kwaliteitskeurmerk voor openbaar vervoer in de Randstad. Overheden en vervoerders werken hierin samen met als doel de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren. Alleen snelle, comfortabele, frequente en betrouwbare verbindingen mogen het kwaliteitskeurmerk dragen. Sinds december 2014 rijden R-net bussen in Zuid-Holland op de lijn tussen Leiden en Zoetermeer en sinds december 2015 tussen Rotterdam en Dirksland.

Hoogfrequente verbinding van 4 keer per uur

De R-net lijnen 436 en 437 verbinden Goeree Overflakkee, de Hoeksche Waard en Rotterdam Zuidplein. De frequentie van minstens vier keer per uur is voor reizigers erg aantrekkelijk. Het aantal reizigers op de R-net lijnen 436/437 in Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee is sinds de aanvang van de concessie in december 2015 dan ook aanzienlijk gegroeid. Voor introductie van de R-net lijn heeft de provincie Zuid-Holland bushaltes vernieuwd, nieuwe of extra fietsenstallingen gerealiseerd en digitale reisinformatie-panelen geplaatst, overeenkomstig de R-net formule.