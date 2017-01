Burgemeester reikt eerste welkomstpakket uit

De heer Van Estrik, kersverse vader van zijn derde kind, ontving op maandag 2 januari 2017 uit handen van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman het eerste welkomstpakket. Vanaf maandag ontvangen alle pasgeborenen en nieuwe inwoners op Goeree-Overflakkee een welkomstpakket van de gemeente. Het linnen tasje bevat informatie, waardebonnen en (streek)producten van Goeree-Overflakkee. "Met het welkomstpakket willen we pasgeborenen en nieuwe inwoners van harte welkom heten op Goeree-Overflakkee. We hopen dat zij zich, mede dankzij het welkomstpakket, snel thuis voelen op ons prachtige eiland", aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Welkomstpakket

Naast nuttige informatie bevat het linnen tasje waardebonnen en (streek)producten. Er zijn twee welkomstpakketten met verschillende inhoud; een welkomstpakket voor nieuwe inwoners en een welkomstpakket voor pasgeborenen. Digitaal

Personen die zich digitaal inschrijven, ontvangen een welkomstbrief. Op vertoon van deze welkomstbrief kan men het welkomstpakket op het gemeentehuis afhalen. Oproep

De gemeente wil graag samen met ondernemers de welkomstpakketten verder uitbreiden. Daarom doet de gemeente een oproep aan lokale ondernemers die ideeën hebben of een (streek)product gratis willen aanbieden, zich aan te melden. In ruil voor de bijdrage krijgen ondernemers de kans om hun naams-/productbekendheid te vergroten. Meer informatie

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente via de e-mail kcc@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187. Tweeten

