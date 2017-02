Burgemeester reikt draaginsignes Nobelprijs VN-Militairen uit

Op woensdag 15 februari 2017 reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de draaginsigne uit aan vier veteranen van Goeree-Overflakkee. De heren Lievaart, Das, Hameeteman en Taal ontvingen het draaginsigne tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis.

Draaginsigne

Met de instelling van het draaginsigne ‘Nobelprijs VN-militairen' geeft de Minister van Defensie tastbaar uitdrukking aan de erkenning van en waardering voor (oud-)militairen die namens Nederland in de periode tussen 1956 en 1988 als blauwhelmen deelnamen aan VN-Vredesmissies. Het draaginsigne wordt toegekend aan degenen die zich in deze periode tenminste dertig dagen aaneengesloten, of langer, hebben ingezet in het buitenland voor vredesmissies van de Verenigde Naties.

Uitreiking

De heer N.C. Lievaart uit Goedereede, de heer A.R.V. Das uit Sommelsdijk, de heer H. Hameeteman uit Oude-Tonge en de heer C. Taal uit Nieuwe-Tonge kregen het draaginsigne op 15 februari 2017 opgespeld door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Andere (oud-) militairen, die ook voor het draaginsigne in aanmerking kwamen, kozen ervoor om het draaginsigne rechtstreeks thuis te ontvangen.

Waardering

Inmiddels is het al een hele tijd terug, maar het is goed dat er aandacht en erkenning is dat wordt uitgedragen met dit draaginsigne. Zo wordt de (oud-)militairen een hart onder de riem gestoken, van hogerhand wordt er belangstelling getoond en waardering uitgesproken voor de inzet en bijdrage van de veteranen aan de internationale gemeenschap. Er was veel moed voor nodig. Zij bevonden zich tijdens hun missie in een oorlogsgebied, waar hulp en bijstand noodzakelijk was.

Respect

De burgemeester sprak haar waardering en respect uit: "U leverde een belangrijke bijdrage aan deze vorm van ondersteuning van de medemens. En daarbij vergeten we zeker niet het thuisfront, de partners en familie van de veteranen".