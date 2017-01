Brandweerkazerne van Sommelsdijk en Middelharnis geopend

Vrijdag 20 januari 2017 verrichten algemeen directeur VRR Arjen Littooij en burgemeester Ada Grootenboer de officiële opening van de brandweerkazerne Olympiaweg nr. 38 in Sommelsdijk. In en rond de kazerne Olympiaweg is er tijdens de bouw veel aandacht besteed energiezuinige voorzieningen zoals uitgebreide isolatie en plaatsing van 140 zonnepanelen.

Op 12 juli 2016 jaar werd gestart met de bouw van de brandweerkazerne en de verbouwing van het politiebureau. De brandweer en de politie zijn buren in hetzelfde gebouw, de brandweer op nr. 38 en de politie op nr. 40. Arjen Littooij is groot voorstander van meerdere diensten in één gebouw. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn al meerdere locaties waar brandweer en ambulancedienst in het zelfde gebouw gehuisvest zijn. De ervaring leert dat gezamenlijke huisvesting, naast de efficiencywinst, ook bijdraagt aan verdere onderlinge samenwerking.