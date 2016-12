Brandstichting en vandalisme in Middelharnis en Dirksland

In de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 december 2016 vonden enkele personen het nodig om op diverse plaatsen vernielingen aan te richten. In Middelharnis is behoorlijk wat schade veroorzaakt. Zo werd op D'n Diek een ruit in geslagen en een prullenbak vernield.

Bij de West-Krakeelstraat in Sommelsdijk werden een bankje en een container in brand gestoken. In Dirksland moest een container aan het Korteweegje het ontgelden.

Heeft u iets gezien? Bel 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook via M. 0800-7000.