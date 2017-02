Brand op Hernesseroord Middelharnis

Aan de Oosthavendijk in Middelharnis is woensdagmorgen 8 februari 2017 brand ontstaan in een gebouw van Hernesseroord. Het pand waar de brand is ontstaan moest ontruimt worden. In verband met de ontruiming hebben de hulpdiensten opgeschaald naar GRIP1.

De brand ontstond vermoedelijk op de kamer van een cliënt, aldus een woordvoerder van de brandweer. Deze persoon is veilig buiten kunnen komen. Enkele mensen van de BHV zijn nagekeken op rookinhalatie maar behoefden geen verdere zorg.

22 Bewoners moesten het pand verlaten. Iedereen is opgevangen in een restaurant op het terrein.