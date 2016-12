Brand in woning Marietjespad Middelharnis

Aan het Marietjespad in Middelharnis is zondagavond 18 december 2016 brand uitgebroken in een woonhuis. Omstreeks 18:45 uur werd de brandweer hiervoor opgeroepen. De brand bevond zich bij de schoorsteen. Voordat de brandweer arriveerde heeft een behulpzame buurman de brand geprobeerd te blussen met een tuinslang. Om de brand goed te kunnen bestrijden is ook een hoogwerker van de brandweer uit Hellevoetsluis ter plaatse gekomen. Door de schade is de woning voorlopig onbewoonbaar. Tweeten Previous Next

