In de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 februari 2017 omstreeks 04:20 uur rukte de brandweer uit voor een brand aan het Louis Bouwmeesterplein in Middelharnis. Ter plaatse bleek een bouw-schaftkeet in de brand te staan. De bouwkeet brandde volledig uit. Tijdens het blussen is er een gasfles veilig gesteld uit de keet.

Getuigen kunnen bellen met 0900-8844 of naar meld misdaad anoniem 0800-7000.