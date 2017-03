Bij Brasserie Molenzicht eten voor KiKa

Lekker uit eten en dan tegelijkertijd iets doen voor KiKa. Wie wil dat niet? De gehele maand maart 2017 biedt Brasserie Molenzicht deze mogelijkheid aan. Aan het eind van de maand wordt de actie afgesloten met een feestelijke avond.

Kees Huisman, eigenaar van Brasserie Molenzicht wilde graag wat doen voor KiKa en nam contact op met Kees Witte, onze KiKa-ambassadeur. Die kan zo'n actie erg waarderen. "Een heel leuk initiatief, waar ik natuurlijk ook mijn medewerking aan wil verlenen." De maand maart gaat van elk menu 10% van het bedrag naar Kika. De actie betreft de gehele menukaart, zowel de gewone kaart als de tapaskaart. En niet alleen de Brasserie, maar ook alle leveranciers van Brasserie Molenzicht laten zich niet onbetuigd voor KiKa.

Deze maand die bij Molenzicht in het teken staat van KiKa, wordt feestelijk afgesloten op 31 maart 2017. "Een gezellige avond met natuurlijk ook een muzikaal optreden" zegt Witte. Huisman vult aan: "Dan wordt de opbrengst bekend gemaakt en overhandigen wij een symbolische cheque aan Kees.

Brasserie Molenzicht aan de Molenweg 15 in Ouddorp, is een brasserie met een mediterraan tintje. De openingstijden zijn woensdag t/m zondag van 16:00 tot 23:00 uur. Tel: 06-19888863 of 0187-665782. Er is parkeergelegenheid voor de deur. Meer informatie: http://molenzicht.wixsite.com/molenzicht