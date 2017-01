Beroving door zogenaamde onderhoudsmonteur

Donderdag 26 januari 2017 is in Dirksland een dame op leeftijd beroofd van haar portemonnee. Een kalige man van rond de 65 jaar, in een donkerblauwe jas en een grijze broek, deed zich voor als onderhoudsmonteur. Hij vertelde dat hij "de knoppen van de CV" kwam controleren.

Nadat de man zijn zogenaamde werkzaamheden had gedaan werd gevraagd om 12,50 euro contant af te rekenen. Toen de oudere mevrouw had betaald vroeg de man of de vrouw nog even het warm water door wilde laten lopen. Op dat moment pakte hij de portemonnee en verdween.