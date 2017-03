Belangenvereniging Langstraat overhandigt kernvisie

Uit handen van mevrouw Lemaire, secretaris van Belangenverenigingen Langstraat, ontving wethouder Arend Jan van der Vlugt de visie van het buurtschap. Van der Vlugt is kernwethouder voor het buurtschap Langstraat. De visie beschrijft het gewenste toekomstperspectief van de belangenvereniging voor de inwoners van het buurtschap.

Zeggenschap

Leefbaarheid en vitaliteit is één van de belangrijkste speerpunten binnen de gemeente. Dit wordt bevorderd door de kernen meer zeggenschap te geven over wat zij belangrijk vinden. De eigen gemeenschap is goed in staat zelf te bepalen welke zaken er binnen de kern toe doen. Wethouder Van der Vlugt over het doel van een kernvisie: "Als gemeente willen we de gemeenschap graag de ruimte geven om zelf hun agenda te bepalen. Deze agenda wordt verwoord in een kernvisie. De jaarlijkse kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit kan vervolgens worden ingezet om deze meerjaren agenda uit te voeren."

Kernsubsidie

Voor iedere kern, inclusief bijbehorend buitengebied, is een kernsubsidie beschikbaar. Het is de kern die beslist op welke wijze deze wordt ingezet voor de leefbaarheid en vitaliteit. Dat moet echter wel georganiseerd worden. Daarbij is een belangrijke coördinerende rol weggelegd voor de dorpsraad of, zoals bij het buurtschap Langstraat, de Belangenvereniging. Zij zijn het klankbord en de gesprekspartner voor inwoners en gemeente.

Leefbaarheidsplan en kernvisie

Voor het aanvragen van de jaarlijkse kernsubsidie wordt een leefbaarheidsplan ingediend bij de gemeente. Hierin staan alle activiteiten vermeld die in het daarop volgende jaar in die kern worden georganiseerd. Dit leefbaarheidsplan wordt opgesteld met hulp van inwoners, verenigingen en overige partijen. Daarnaast wordt een kernvisie samengesteld, waarin de wensen van de kern op de lange termijn benoemd staan. Uiteraard is het belangrijk dat de activiteiten die in het leefbaarheidsplan staan vermeld passen bij de kernvisie.

Kernvisie

Omdat de kernvisie de wensen en ambities van een kern op lange termijn (vijf jaar) weergeeft, blijft deze in ontwikkeling: het is een levend document. Annemiek Lemaire: "Het was best spannend, de 'geboorte' van onze kernvisie. We hebben met het bestuur een opzet gemaakt en die gepresenteerd in de bewonersbijeenkomst. Dat klinkt heel deftig, maar 'We hebben de visie voorgelegd aan onze buren' klopt ook. We zijn tenslotte maar een klein buurtschap." Iedereen kon zich vinden in de opzet. De visie beschrijft hoe het buurtschap nu is en wat het gewenste toekomst perspectief is, aan de hand van zeven maatschappelijke onderwerpen: wonen, welzijn, zorg, ondernemen, verkeersveiligheid, openbare orde en ruimtelijke ontwikkeling. Lemaire vervolgt: "In komende jaren kunnen we telkens besluiten welk onderwerp we verder willen uitdiepen en actief aanpakken. Maar de 'kernwaarde' voor Langstraat en omgeving is en blijft de leefbaarheid en de sociale cohesie: gezellig en met aandacht voor elkaar samenleven. Dan komt de rest vanzelf."