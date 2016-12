Begraafplaats watersnoodramp Oude-Tonge opgeknapt

In december 2016 knapte de gemeente Goeree-Overflakkee de begraafplaats van de watersnoodramp aan de Heerendijk in Oude-Tonge op. De gemeente verwijderde de huidige beplanting en richtte de locatie opnieuw in ter verbetering van de algehele uitstraling van de begraafplaats.

De gemeente Goeree-Overflakkee zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. De afgelopen weken pakte de gemeente de begraafplaats van de watersnoodramp aan de Heerendijk in Oude-Tonge aan.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van de huidige beplanting en het opnieuw inrichten van de locatie. Het bleek namelijk dat de huidige beplanting in het middenvak ten koste ging van de uitstraling van deze begraafplaats. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond zodat de begraafplaats er weer netjes bij ligt voor de watersnoodrampherdenking op 1 februari 2017.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leen Breeman, teamleider buitengroepen districten Oost en West, bereikbaar via het e-mailadres l.breeman@goeree-overflakkee of via het algemene telefoonnummer 14 0187.