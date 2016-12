Basisscholen verkennen deltanatuur Haringvliet

In het najaar van 2016 hebben zo'n 150 kinderen en 30 volwassenen van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee aan een bijzondere natuurles langs de oevers van het Haringvliet meegedaan. Op uitnodiging van het Droomfondsproject Haringvliet trokken ze de Scheelhoek, het Quackstrand, de Menheerseplaat of de Korendijkse Slikken in.

Via allerlei opdrachten ontdekten de kinderen wat natuur in een delta kan inhouden. Hoe de bouw van de Haringvlietsluizen die deltanatuur beïnvloed heeft en hoe de Kier vanaf 2018 meer ruimte geeft aan zout water en trekvissen. In het voorjaar van 2017 kunnen scholen uit Hellevoetsluis aan een dergelijke buitenles aan het Quackstrand meedoen.

Van binnen naar buiten

Voorafgaand aan de buitenles vertelt een medewerker van ARK Natuurontwikkeling - één van de partners in het Droomfondsproject - in de klas over het belang van delta's wereldwijd en in Nederland. Hier immers, ontmoeten zoet en zout water, en eb en vloed elkaar. Bij zo'n overgang horen bijzondere planten en dieren die alleen in delta's voorkomen. In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier en verzacht de overgang tussen zoet en zout. Daardoor kan de rijkdom die de rivierdelta Haringvliet van nature herbergt, herstellen.

Droomfondsproject Haringvliet

In het Droomfondsproject Haringvliet werken zes organisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij samen, om het stroomgebied van het afgesloten Haringvliet weer tot leven te wekken. Pal onder Rotterdam ontwikkelen zij op de grens van rivier en zee een uniek natuurgebied en toeristische trekpleister, waar iconische dieren als de zeearend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen.