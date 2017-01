Baggeren kerkgracht Dirksland

Waterschap Hollandse Delta gaat de kerkgracht in het centrum van Dirksland baggeren. De schildpadden verhuizen naar Alphen aan den Rijn. Ze krijgen een nieuw onderkomen in het landelijk schildpaddenopvangcentrum. In februari 2017 begint aannemer GSnet uit Terneuzen met baggeren. Eerst verwijderen zij de roodwangschildpadden uit de gracht. Dat gebeurt voorzichtig en onder begeleiding van een deskundige. De schildpadden gaan met een dierenambulance naar het schildpaddenopvangcentrum in Alphen aan den Rijn. Baggeren bestaat uit het op de juiste diepte en breedte houden van sloten en singels. Dat is nodig om de wateraanvoer, de waterafvoer en de doorstroming op peil te houden. Het zorgt ook voor een goede waterkwaliteit voor inheemse waterplanten en –dieren. De baggerwerkzaamheden in Dirksland zijn voor 15 maart 2017 klaar. De bagger wordt afgevoerd naar een depot. De roodwangschildpadden komen oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Sinds 1997 geldt er in Nederland een invoer- en verspreidingsverbod van deze dieren. Daarom keren de schildpadden na het baggeren niet terug in de kerkgracht. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het waterschapsloket, telefoon: 0900 - 2005005 of www.wshd.nl/contactformulier Tweeten

