9-jarige Desiré Vroegindeweij naar NK springen

Vanwege de passie voor paarden van dochter Desiré zijn Ton en Nancy Vroegindeweij uit Middelharnis al een aantal jaren dagelijkse bezoekers van Manege Oostmoer. In maart 2016 hebben zij Desiré verrast met een eigen pony, Bodi. Een gouden greep, want de combinatie blijkt goed voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap 2017.

"Desiré wordt zó blij van de omgang met paarden", vertelt moeder Nancy. "Het werkt aanstekelijk. Als vanzelf waren we zomaar dagelijks bij Manege Oostmoer te vinden. En sinds Bodi er is, zijn we extra enthousiast. Het is heel leuk om Desiré en Bodi samen te zien. Ze hebben drie keer per week dressuurles en één keer per week springles. De andere dagen rijden ze vrij, maar wàt ze ook doen: het plezier spat er vanaf!"

"Rowena Koster is Desiré's vaste Oostmoer-instructrice. Zij vindt de combinatie zo leuk, dat ze ons aangemoedigd heeft om in te schrijven voor de regiokampioenschappen springen", zegt Nancy. "We hebben geluisterd en opeens gingen we dus voor het eerst met Desiré en Bodi van het Oostmoer-erf af, naar een officiële KNHS-springwedstrijd. Dat was twee weken terug, in Zwijndrecht bij manege De Hoge Devel. Desiré reed in de klasse B, categorie A/B pony's. Er was veel concurrentie, maar Desiré en Bodi deden gewoon hun ding: ze bleven niet alleen foutloos maar hadden ook de meeste stijlpunten. Goed voor de 1e plaats en het Zuidhollands kampioenschap in haar klasse. De combinatie mag door naar de Nederlandse Kampioenschappen springen op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo, 17 maart 2017. Rowena en Desiré zetten nu bij Oostmoer een tandje bij op de training en reizen 17 maart 2017 vol vertrouwen af naar Ermelo. Daar strijdt Desiré met Bodi tegen tien andere regiokampioenen. Hoe het ook uitpakt: we zijn nu al heel blij met het behaalde resultaat, met de begeleiding van team Oostmoer èn ontzettend trots op ons kind!".

Foto: Oostmoer-instructrice Rowena Koster (r.) is trots op haar pupil Desiré Vroegindeweij en pony Bodi, die zich samen gekwalificeerd hebben voor het Nederlands kampioenschap springen!