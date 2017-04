89-jarige en 90-jarige vakbondsleden gehuldigd

Jaarlijks huldigt vakbond FNV haar jubilarissen tijdens een feestelijke avond. De oudste leden die niet in staat zijn om de avond te bezoeken, worden thuis gehuldigd. Zo ook de 89-jarige meneer Kreeft uit Oude-Tonge. Hij is dit jaar 70 jaar lid van de vakbond en voelde zich zeer vereerd.

Namens de jubilarissenwerkgroep kwamen Marinus van Balen en Sylvia van der Vlugt langs om de gouden speld met diamant op te spelden en hem een oorkonde te overhandigen. Onder het genot van een kop koffie werden de voorbije jaren doorgenomen. Meneer Kreeft heeft in zijn werkzame leven diverse functies gehad, maar het grootste deel van zijn leven bij de gemeente gewerkt. Ondanks dat hij de vakbond nooit nodig heeft gehad, vond hij het waardevol om lid te zijn. Glunderend nam hij dan ook de versierselen in ontvangst.

Ook de 90-jarige meneer Den Engelsman uit Middelharnis is al een groot deel van zijn leven lid van de vakbond. Op 40 jarige leeftijd werd hij lid en zodoende heeft hij dit jaar een 50-jarig jubileum. Helaas was meneer Den Engelsman door zijn gezondheid niet in staat om zijn speld zelf opgespeld te krijgen. Daarom nam zijn dochter de gouden speld namens hem in ontvangst.