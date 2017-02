24-uurs actie voor Ghana

Op 27 januari 2017 om half negen startten de leerlingen van groep 7/8 van de Obs de Pannebakker in Nieuwe-Tonge een 24-uurs actie. Ze verbleven 24 uur op school en hebben tevens een markt georganiseerd. Dit alles met als doel om geld op te halen voor 2 scholen in Ghana. Meester Leon Heijmans gaat deze scholen namelijk binnenkort voor zijn studiereis bezoeken.

Meester Leon Heijmans vertelt: "De afgelopen weken zijn we aan de slag gegaan voor het goede doel. Na een brainstormsessie kwamen er 2 evenementen uit. Een markt en een 24-uurs actie. Al snel konden deze ideeën gecombineerd worden tot een evenement en zo ontstond de 24 uurs actie met markt.

Het doel was om 24 uur lang op school te verblijven en een markt organiseren waarmee ze geld konden genereren, daarnaast kon je je laten sponsoren om deze 24 uur vol te houden.

Na twee voorbereidingsweken was het dan eindelijk zo ver. Vrijdagochtend 8:30 uur startten ze de actie. De kinderen hebben deze ochtend presentaties en spellen over Ghana en West-Afrika gemaakt om zich meer te verdiepen in het land waar ze het voor doen. Nadat ze op school hadden gegeten begon de echte voorbereiding op de markt. De hal en het schoolplein werden ingericht voor de markt en om 16:00 uur was het zo ver. Al snel kwamen de ouders en kinderen het schoolplein opgelopen om allerlei activiteiten te doen zoals: blik gooien, darten, armbandjes maken, haar laten invlechten, cake versieren, koffie, thee en limonade, steppenrace, voetballen, grabbelen, touwtje trekken. Het leuke was dat alles 'gratis' was, maar als mensen er iets voor over hadden ze geld konden doneren in het 'potje voor Ghana' die bij elke activiteit te vinden was. Tussendoor waren er enkele optredens waar mensen eveneens voor konden doneren.

Rond 18:00 uur verliet de laatste bezoeker het gebouw en konden we ons na het opruimen gaan klaarmaken voor het avondeten dat een ouder van de school voor ons had gemaakt en af had laten bakken bij andere ouders. De kinderen vonden het erg smaakvol. Direct daarna de laatste opruimklusjes in de school en buiten en binnen verstoppertje gespeeld, rondjes bingo en als slotstuk tussen 22:00 uur en 23:00 uur gegymd. De hal was inmiddels al voorzien van matrassen en luchtbedden. Een groep kinderen wilde graag nog even filmkijken en de rest gezellig kletsen op hun bedjes. Rond 1:00 uur hebben de kinderen hun tanden gepoetst en zijn lekker gaan 'slapen' en na het ontbijt om 8:15 uur zijn de kinderen naar huis gegaan en werd de laatste om 9:30 opgehaald."

Het was een geweldige ervaring voor iedereen en het mooie bedrag van € 725,00 is het resultaat van de actie voor de scholen in Ghana. Een absolute win-win situatie. Dank gaat uit naar iedereen die deze actie heeft mede mogelijk gemaakt. De hulpouders, SPAR Klapmuts Nieuwe-Tonge, en natuurlijk de ouders en kinderen van groep 7/8 OBS De Pannebakker.