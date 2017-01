20ft. Festival steunt Op de Bres tegen MS

De organisatie van het 20ft. Festival steunt de actie voor Robbert Westdijk. Robbert Westdijk heeft MS en zal een stamceltransplantatie (HSCT) ondergaan tegen deze ziekte in Mexico. Deze stamceltransplantatie kost in totaal € 75.000 euro. Om dit geld bij elkaar te krijgen is Robbert een actie gestart, genaamd op de Bres tegen MS. Verschillende bedrijven op het eiland hebben inmiddels toegezegd deze actie te steunen, evenals de organisatie van het 20ft. Festival.

"Toen wij hoogte kregen van deze actie zijn wij als organisatie direct bij elkaar gekomen en hebben contact gezocht met Robbert", aldus Sven van Ravensberg, medeorganisator van het 20ft. Festival. "Het 20ft. Festival is een evenement op en van het eiland Goeree-Overflakkee. Als organisatie vinden wij het belangrijk om ook sociaal maatschappelijk deel te nemen aan zulke acties", zo vervolgt hij.

Op 11 februari 2017 vindt de tweede editie van het 20ft. Festival The Terminal plaats in de Oude loods van Mijnders in Melissant. Van elke verkochte ticket in de eerste twee weken van januari doneert de organisatie € 1,- aan de actie Op de bres tegen MS. Ook zal er op de avond van het festival gelegenheid zijn om te doneren. Tickets zijn verkrijgbaar via www.20ftfestival.com.

Natuurlijk kan je zelf alvast doneren via de website: www.opdebrestegenms.nl/doneren.